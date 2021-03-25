Полузащитник «Рубина» и молодежной сборной России Денис Макаров 25 марта в интервью пресс-службе «молодежки» в Instagram подвел итоги матча 1-го тура группового турнира Евро-2021 против Исландии (4:1).

«Сумасшедший гол? Шальной удар всегда при мне, иногда он выстреливает, иногда нет. У нас была задача больше играть через фланги и забить быстрый гол, чтобы соперник раскрылся. Мы хотели додавить Исландию сразу же, это у нас и получилось. Насколько важна сегодняшняя победа? Первый матч всегда очень важный», — сказал Макаров.

Свой следующий матч российская команда проведет в воскресенье, 28 марта против Франции. Начало — в 23.00 (мск).