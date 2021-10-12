Футбол
Молодёжные сборные
Новости
ЧЕ U-21 ЧМ U-20 ЧЕ U-19 ЧЕ U-17 Статьи
Фото
Все материалы
ЧМ U-17
Новости   //    Футбол   //    Молодежные сборные

Стал известен состав молодежной сборной России на матч против Литвы

12 октября, 17:06
Теги:

Молодежная сборная России по футболу в гостях сыграет со сверстниками из Литвы в четвертом туре отборочного этапа чемпионата Европы-2023. Игра будет проходить в Алитусе на одноименном стадионе.

Стал известен состав российской команды на эту встречу.

Россия: Бориско, Степанов, Хлусевич, Прохин, Боженов, Мухин, Литвинов, Пруцев, Марадишвили, Умяров, Тюкавин.

Запасные: Будачев, Кузьмичев, Игнатов, Сулейманов, Классен, Кравцов, Корнюшин, Сильянов, Карапузов.

Литва U21 — Россия U21

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
Читайте также
Бьорген рассказала, как ей простили допинг. Звездную норвежку выручил врач сборной
1