Стал известен состав молодежной сборной России на матч против Литвы

Молодежная сборная России по футболу в гостях сыграет со сверстниками из Литвы в четвертом туре отборочного этапа чемпионата Европы-2023. Игра будет проходить в Алитусе на одноименном стадионе.

Стал известен состав российской команды на эту встречу.

Россия: Бориско, Степанов, Хлусевич, Прохин, Боженов, Мухин, Литвинов, Пруцев, Марадишвили, Умяров, Тюкавин.

Запасные: Будачев, Кузьмичев, Игнатов, Сулейманов, Классен, Кравцов, Корнюшин, Сильянов, Карапузов.