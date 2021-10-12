Стал известен состав молодежной сборной России на матч против Литвы
12 октября, 17:06
Молодежная сборная России по футболу в гостях сыграет со сверстниками из Литвы в четвертом туре отборочного этапа чемпионата Европы-2023. Игра будет проходить в Алитусе на одноименном стадионе.
Стал известен состав российской команды на эту встречу.
Россия: Бориско, Степанов, Хлусевич, Прохин, Боженов, Мухин, Литвинов, Пруцев, Марадишвили, Умяров, Тюкавин.
Запасные: Будачев, Кузьмичев, Игнатов, Сулейманов, Классен, Кравцов, Корнюшин, Сильянов, Карапузов.
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