29 июня, 03:10

Карсли: «Была действительно тяжелая игра против по-настоящему сильной команды Германии»

Павел Лопатко

Главный тренер сборной Англии Ли Карсли прокомментировал победу над Германией (3:2) в финальном матче молодежного Евро-2025.

«Сегодня вечером была действительно тяжелая игра против по-настоящему сильной команды Германии. Победа это блестящее достижение для игроков, и я очень рад за них», цитирует ирландца сайт УЕФА.

Молодежная сборная Англии стала чемпионом Европы во второй раз подряд и в четвертый в общей сложности.

