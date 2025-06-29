Карсли: «Была действительно тяжелая игра против по-настоящему сильной команды Германии»

Главный тренер сборной Англии Ли Карсли прокомментировал победу над Германией (3:2) в финальном матче молодежного Евро-2025.

«Сегодня вечером была действительно тяжелая игра против по-настоящему сильной команды Германии. Победа — это блестящее достижение для игроков, и я очень рад за них», — цитирует ирландца сайт УЕФА.

Молодежная сборная Англии стала чемпионом Европы во второй раз подряд и в четвертый в общей сложности.