«Печальная история». Лещенко подвел итоги молодежного Евро для сборной России

Народный артист России, болельщик «Динамо» Лев Лещенко прокомментировал поражение сборной России от Дании (0:3) в матче группового турнира молодежного Евро-2021.

«Печальная история, — сказал Лещенко «СЭ». — Наступили на те же грабли, что и в игре с Францией. Пропустили два быстрых гола и всё. Наша сборная играет неплохо, команда сбалансированная. Главное, у этой сборной есть перспективы. Я не сомневаюсь, что из этой сборной получится хорошая команда. Есть качественные исполнители, всё есть. Не хватает опыта и какого-то спокойствия. Сборная суетливая, иногда стоит подержать мяч, остановиться, посмотреть. Это всё приходит с возрастом. Нужны какие-то алгоритмы в нападении. Недостатки есть, конечно, но также есть и надежда. Мне кажется, на следующем чемпионате Европы или мира мы будем в хорошей форме и покажем класс. Обидно, что так всё вышло».

Лещенко также считает, что игроки в молодежной сборной — хорошие, качественные исполнители.

«Захарян очень хорош, но ему нужна поддержка. Макаров тоже прекрасный футболист. Когда нет рядом игроков такого же уровня, приходится тяжеловато. Всё впереди. Мне нравятся все игроки. Особенно Евгеньев, который просто суперзащитник. Я вообще вижу его в полузащите, ибо у него есть пас, дриблинг и видение поля», — добавил Лещенко.

Сборная России осталась на третьем месте в группе, набрав три очка, и не смогла выйти в плей-офф чемпионата Европы. Датчане расположились на первой строчке с 9 баллами.

(Артем Бухаев)