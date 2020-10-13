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Латвия — Россия: видеотрансляция матча

16:00
Игроки молодежной сборной России. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Игроки молодежной сборной России. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Во вторник, 13 октября, молодежная сборная России в Риге проведет матч отбора к чемпионату Европы-2021 против Латвии. Игра начнется в 17.00 (мск).

Команда Михаила Галактионова с 20 очками лидирует в своей группе после 9 игр. Ближайший преследователь — Польша (8 матчей и 16 баллов).

Следить за матчем Латвия — Россия вы можете на сайте «СЭ». Видеотрансляция встречи будет доступна на канале «Матч ТВ».

Видеотрансляция матча Латвия — Россия

Латвия U21 — Россия U21

Молодежные сборные: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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