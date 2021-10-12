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Константин Тюкавин: «Не знаю, почему первый тайм матча с Литвой получился сложным»

Тюкавин не знает, почему первый тайм матча с Литвой получился сложным
12 октября, 22:20
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Нападающий молодежной сборной России Константин Тюкавин поделился впечатлениями после матча отборочного турнира чемпионата Европы против Литвы (3:0).

«Не знаю почему первый тайм получился сложным, — цитирует Тюкавина официальный сайт РФС. — Литва играла дома, им помогали трибуны. Мы как-то вяло сыграли первую половину. Нас очень прилично зарядили в перерыве, поэтому вторые 45 минут получились совсем другими.

В перерыве нам сказали биться за каждый мяч. Мы вышли, постарались так и сделать, шли в прессинг. Это помогло забить наши мячи. Свои голы хочу посвятить родным и близким. Все смотрели и болели за меня. Главное — мы выиграли. Есть три очка, едем дальше".

Тюкавин сделал дубль в этой игре. Еще один мяч литовцы забили в свои ворота.

Дополнительная информация:

https://rfs.ru/news/214631

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Евгений Петров все материалы автора
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