Константин Тюкавин: «Не знаю, почему первый тайм матча с Литвой получился сложным»

Нападающий молодежной сборной России Константин Тюкавин поделился впечатлениями после матча отборочного турнира чемпионата Европы против Литвы (3:0).

«Не знаю почему первый тайм получился сложным, — цитирует Тюкавина официальный сайт РФС. — Литва играла дома, им помогали трибуны. Мы как-то вяло сыграли первую половину. Нас очень прилично зарядили в перерыве, поэтому вторые 45 минут получились совсем другими.

В перерыве нам сказали биться за каждый мяч. Мы вышли, постарались так и сделать, шли в прессинг. Это помогло забить наши мячи. Свои голы хочу посвятить родным и близким. Все смотрели и болели за меня. Главное — мы выиграли. Есть три очка, едем дальше".

Тюкавин сделал дубль в этой игре. Еще один мяч литовцы забили в свои ворота.