Колосков: «Предложение вернуть молодежные сборные на турниры УЕФА само по себе является хорошим сигналом»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что предложение Греции допустить молодежные и юношеские сборные России до турниров УЕФА является хорошим сигналом, однако на скорые изменения рассчитывать не стоит.

«Предложение само по себе является хорошим сигналом, все-таки некоторые федерации спорт ставят выше политики, правда, их, дружественных нам федераций, оказалось немного, — сказал Колосков ТАСС. — Но сам факт обсуждения и определенной поддержки говорит о том, что такое желание есть. Во всяком случае, никакого антагонизма не просматривается. Наши юношеские команды до 17 лет уже были допущены, но потом оказалось, что матчи организовать нельзя по многим причинам. Одна из них состоит в том, что невозможно улететь и прилететь. В целом ситуация остается пока что неизменной, но динамика в сторону возвращения идет. Это случится, но после какого-то периода времени после окончания специальной военной операции».

Представитель Греции предложил УЕФА вернуть российские молодежные сборные

Вопрос допуска сборных России обсудят на встрече глав федераций, входящих в УЕФА.