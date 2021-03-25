Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился с «СЭ» ожиданиями от матча группового турнира чемпионата Европы-2021 против Исландии (25 марта).

«Давно молодежка не собиралась. Конечно, там особо новых людей нет, но, тем не менее в составе есть пару свежих лиц. Нам нужен сегодня результат, потому что дальше соперники идут намного серьезнее. Исландия последние годы прибавила, не случайно многие исландские футболисты играют в Европе, в том числе и в России. Я здесь не ожидаю какой-то легкой прогулки, тем более, что наличие классных футболистов в составе не означает, что будет классная игра. Мы видели много раз, когда та же молодежка с этими подающими надежду футболистами играла просто посредственно», — сказал Колосков «СЭ».

Колосков напомнил, что у нас уже была молодежная команда Писарева, футболисты которой тоже играли за основные составы РПЛ, но у них ничего не получилось.

«По составу, по мастерству вопросов нет, наша команда никому не уступает. Все будет зависеть от двух вещей: непосредственно от подготовки, в каком состоянии футболисты — психологическом, физическом, волевом, и, конечно, тактики, которую изберет тренер, чтобы разжевать потенциал команды. Резюме такое: наша команда по подбору игроков безусловно фаворит группы, а результат будет зависеть от того, как будут подходить к каждому конкретному матчу. Весомые основания и надежда на то, что мы выйдем с группы с первого места есть», — добавил Колосков.

В группе C вместе с Россией играют сборные Исландии, Франции и Дании. Игра с исландцами начнется 25 марта в 20:00 по московскому времени.

(Екатерина Звенигородская)