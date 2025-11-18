Молодежная сборная России со счетом 8:0 разгромила Киргизию и выиграла Кубок Манаса

Молодежная сборная России на выезде разгромила команду Киргизии до 23 лет в матче Кубка Манаса — 8:0.

По голу забили Ульви Бабаев, Даниил Моторин, Илья Кирш, Кирилл Столбов, Казбек Мукаилов и Дмитрий Кучугура. Еще два мяча в свои ворота забили Юрускельди Маданов и Даниэль Разулов.

Кубок Манаса проходил в одноименном киргизском городе с 12 по 18 ноября. Сборная России стала победителем турнира, одержав три победы в трех матчах. Ранее россияне обыграли Иран (2:0) и Бахрейн (2:0).