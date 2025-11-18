Футбол
Молодежные сборные
Новости
ЧМ U-20 ЧЕ U-21 ЧЕ U-19 ЧМ U-17 ЧЕ U-17
Статьи
Фото
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
Молодежные сборные

Сегодня, 18:06

Молодежная сборная России со счетом 8:0 разгромила Киргизию и выиграла Кубок Манаса

Игнат Заздравин
Корреспондент
Молодежная сборная России.
Фото РФС

Молодежная сборная России на выезде разгромила команду Киргизии до 23 лет в матче Кубка Манаса — 8:0.

По голу забили Ульви Бабаев, Даниил Моторин, Илья Кирш, Кирилл Столбов, Казбек Мукаилов и Дмитрий Кучугура. Еще два мяча в свои ворота забили Юрускельди Маданов и Даниэль Разулов.

Кубок Манаса проходил в одноименном киргизском городе с 12 по 18 ноября. Сборная России стала победителем турнира, одержав три победы в трех матчах. Ранее россияне обыграли Иран (2:0) и Бахрейн (2:0).

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
Молодежная сборная России по футболу
Читайте также
Совет Безопасности ООН одобрил план США по вводу войск в Газу. Что пишут СМИ
Украина потребовала отстранить женскую сборную России от командного ЧМ по шахматам
Пропавшая в Бермудском треугольнике яхтсменка из Франции вышла на связь
Le Monde рассказала о конфликте Каллас и фон дер Ляйен из-за кадров ЕК
Франция поставит Украине 100 истребителей Rafale. Что нужно знать
"Карпин ушел сам, на него никто не давил". Член совета директоров "Динамо" Сергей Степашин об отставке главного тренера
Популярное видео
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • тихоновнавсегда

    За что, из того что написАл этот форумчанин, Вы поставили ему палец вверх? Просто интересно.Обьясните.Если не сложно.Я к тем,кому этот комментарий понравился.

    18.11.2025

  • Djin Ignatov

    Вот и молодежка идет по тому же пути ! Ждес встроечи с ЗАНЗИБАРОМ !!

    18.11.2025

  • Топотун

    Кто тогда нас посмел изолировать ?!

    18.11.2025

  • Топотун

    Мы лучшие, кубок Манаса наш !

    18.11.2025

  • Степочкин

    И звучит как-то по испански престижно - Кубок Манаса!

    18.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Только не порви

    18.11.2025

  • Millwall82

    какая такая изоляция? Первый КЕЧ прошел в 56 году, КЯ в том же году, первый Евро сыгран в 1960 году, угадай кто победитель? ЧМ возобновился в 50 году (спустя почти 20 лет). СССР от него отказался. Кто подобную муйню постотит?) уже не первый и не второй и не третий раз внимание обращаю. Ботье? Передывайте ботоводу, что он них...я ничего не знает о спорте)

    18.11.2025

  • Робин из Локсли

    Достал гармошку с антресолей.

    18.11.2025

  • psevdonim777

    Ещё не один кубок мансура возьмут

    18.11.2025

  • тихоновнавсегда

    Расскажите пожалуйста о нашей команде, допустим 1918 года.Реально интересно.

    18.11.2025

  • Илья858

    Реально молодцы! Можно сколько угодно смеяться над сегодняшнимим сборными или над нашими командами периода 1917-1952, но потом, когда мы вышли из изоляции, наша сборная была одной из сильнейших в мире (в отличие от сборной Российской Империи). Надеюсь, что так будет и в этот раз. Если только наши спортивные чинуши перестанут уговаривать нацистов вернуть нас в турниры, а вместо этого начнут строить и развивать систему национального спорта. Не имитацию во многом, как сейчас, а реальную систему подготовки и турниров. Где наши внутренние турниры могут быть выполне сравнимы по уровню с международными.

    18.11.2025

  • А где Субулька?

    Манас эпический батыр киргизского народа, эпос манас читают манасчи, у Манаса был конь и собака, жену Манаса звали Каныкей, в 1996 году при поддержки компании кока-кола состоялось празднование тысячилетия эпоса Манас,......

    18.11.2025

  • frunt 2

    Это триумф русского футбола

    18.11.2025

    • Дубль Бабаева принес молодежной сборной России победу над Бахрейном

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости