Капитан юношеской сборной России не ожидал разгрома Польши

Капитан юношеской сборной России Руслан Литвинов после победы над Польшей (4:0) и выхода в элитный раунд Евро-2020 отметил, что разгром стал неожиданным результатом. Напомним, что подопечным Александра Кержакова нужна была только победа.

- Не ожидали, что победим сборную Польши с таким разгромным счетом, — цитирует ТАСС Литвинова. — Вчера разбирали соперника, настраивались с ребятами психологически. За эти дни мы стали как братья друг другу, играли и выходили на поле как одно целое, как семья. Не было такого, что кто-то выпадал, все друг друга поддерживали, за счет этого и победили.

Переломный момент наступил после нашего второго гола, (в других матчах) зачастую было так, что после первого забитого гола мы не бежали вперед большими силами. А сегодня после первого гола продолжили атаковать, забили второй и поняли, что можем еще. В итоге забили еще и спокойно доигрывали матч.

В начале турнира мы откровенно провалились, но под конец реабилитировались. Так что за турнир в целом поставлю нам твердую четверку. Но в психологическом плане все стали более уверенно себя чувствовать, более сплоченно.