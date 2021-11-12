Капитан молодежной сборной Словакии: «Русские сами корректировали и направляли игру»
Капитан молодежной сборной Словакии Петер Покорны прокомментировал результат отборочного матча Евро-2023 против команды России (0:3).
— Можете кого-то выделить из состава сборной России?
— Трудно кого-то выделить. Вся команда играла хорошо в течение всего матча.
— Каков был тренерский план на игру с первых минут, учитывая, что вы знали, что Россия будет прессинговать? И какие были правки на второй тайм?
— Видимо, мы не выполнили свои обязанности. Хотя мы знали, что на нас будут оказывать жесткое давление, но мы смогли ему противостоять, как было намечено. Каков план? Не хочу об этом сообщать, нас ждут следующие матчи, в котором мы хотим их осуществить.
— С точки зрения скоростной работы с мячом, какая сборная вам понравилась больше: сборная Испании или России?
— Их сложно сравнивать. Русская команда характерна прессингом, а испанская — передачей мяча.
— Можно ли назвать ваш удар в перекладину ключевым моментом матча? Изменилось бы что-то, если бы вы забили?
— Русские сами корректировали и направляли игру.
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