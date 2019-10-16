Калугин посвятил гол родителям

Защитник молодежной сборной России Никита Калугин после победы над Эстонией (5:0) в гостевом матче квалификации Евро-2021 посвятил свой гол родителям. Это его первый гол за молодежку.

— Первый раз забил за молодежку?

— Первый гол точно и, по моему, голевая тоже первая.

— Какие эмоции?

— Отличные. Очень рад, что мы выиграли. С такими соперниками важно подойти с полной мотивацией, за что ребятам и благодарен. Молодцы, все настроились, все выкладывались, все хотели сегодня три очка заработать.

— Какой был план на игру?

— Побеждать и желательно с крупным счетом. Нам нужно было брать три очка, плюс улучшать разницу забитых и пропущенных. Поэтому готовились к игре с максимальной мотивацией.

— Польша выиграла в параллельном матче. Подпортило настроение?

— Мы не обращаем внимание на другие матчи. Нам скоро предстоит очная встреча с этой командой. Все впереди, все будет хорошо. Я в этом даже не сомневаюсь.

— Кому гол и передачу посвятишь?

— Родителям. Это моя опора и поддержка. Они всегда помогают и не важно, играю я или нет. Так что этот гол и передача для них.