Кадр дня. Российская молодежка празднует выход на Евро

Молодежная сборная России отметила выход на Евро-2021. В заключительном матче отборочного цикла российская команда обыграла Латвию (4:1). Фото опубликовано в Twitter национальной команды.

? Кадр дня. Максимальная радость. Поздравляем молодёжку с долгожданным выходом на Евро ? #НашиПарни #СборнаяРоссии pic.twitter.com/O3KtnWpFEp — Сборная России (@TeamRussia) October 13, 2020

«Кадр дня. Максимальная радость. Поздравляем молодежку с долгожданным выходом на Евро», — говорится в сообщении.