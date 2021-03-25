Кадр дня. Российская «молодежка» показала победное фото из раздевалки

Официальный Twitter сборной России опубликовал фото из раздевалки после победы в матче 1-го тура молодежного Евро-2021 против Исландии (4:1).

«Кадр дня. Победная раздевалка молодежки», — подписала публикацию пресс-служба.

Свой следующий матч российская команда проведет в воскресенье, 28 марта против Франции. Начало — в 23.00 (мск).