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Кадр дня. Российская «молодежка» показала победное фото из раздевалки

22:28
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Официальный Twitter сборной России опубликовал фото из раздевалки после победы в матче 1-го тура молодежного Евро-2021 против Исландии (4:1).

«Кадр дня. Победная раздевалка молодежки», — подписала публикацию пресс-служба.

Свой следующий матч российская команда проведет в воскресенье, 28 марта против Франции. Начало — в 23.00 (мск).

Молодежные сборные: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Россия на Евро-2021: молодежный чемпионат Европы по футболу, финальный турнир




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