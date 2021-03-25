Кадр дня. Российская «молодежка» показала победное фото из раздевалки
22:28
Официальный Twitter сборной России опубликовал фото из раздевалки после победы в матче 1-го тура молодежного Евро-2021 против Исландии (4:1).
«Кадр дня. Победная раздевалка молодежки», — подписала публикацию пресс-служба.
? Кадр дня. Победная раздевалка молодёжки. #НашиПарни #СборнаяРоссии pic.twitter.com/Xaa1EdyoYT— Сборная России (@TeamRussia) March 25, 2021
Свой следующий матч российская команда проведет в воскресенье, 28 марта против Франции. Начало — в 23.00 (мск).
5
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Загрузка...