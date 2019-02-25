Из-за непризнания Испанией Косова матчи отборочного турнира юношеского ЧЕ будут перенесены

УЕФА перенес из Испании матчи отборочного турнира чемпионата Европы среди юношей до 17 лет, сообщает АР. Такое решение принято из-за участия в турнире сборной Косова наряду с Грецией и Украиной. Дело в том, что Испания не признает Косово и запрещает символику этой страны на своей территории.

Вероятнее всего, матчи будут перенесены в Швейцарию.

Напомним, что Косово получило независимость от Сербии в 2008 году, однако до сих пор не получило признание ряда европейских стран, которые имеют проблемы с сепаратистскими регионами.