Тренер молодежной сборной Шабаров: «Если завтра позвонят и скажут, что мы возвращаемся — мы должны быть готовы»

Главный тренер молодежной сборной России Иван Шабаров ответил на вопрос о возможном возвращении национальной команды на международные турниры.

«Наша задача быть готовыми. Если нам завтра позвонят и скажут, что мы возвращаемся — мы должны быть готовы. Надо верить», — сказал Шабаров.

Молодежная сборная России дважды сыграет с Колумбией на мартовском тренировочном сборе. Матчи пройдут в Колумбии 22 и 23 марта.