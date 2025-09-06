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Шабаров: «К сожалению, родные стены сковали молодежную сборную России»

Евгений Козинов
Корреспондент

Старший тренер молодежной сборной России Иван Шабаров прокомментировал поражение от Саудовской Аравии (1:2) в товарищеском матче.

«Первый тайм против Саудовской Аравии не понравился, так как очень скованно играли и было много невынужденных потерь. Чувствовалось, что парни волновались и ошибались там, где обычно не ошибаются. Второй тайм уже провели лучше. При этом моментов у соперника было немного, хотя они из своих выжали почти все. Мы же свои моменты, к сожалению, не реализовали, отсюда и такой счет. Хотя у нас были моменты и при стандартных положениях, и с игры. К сожалению, родные стены сковали нас. Не думаю, что была недооценка соперника», — цитирует официальный сайт РФС Шабарова.

В понедельник, 8 сентября, молодежные сборные России и Саудовской Аравии проведут второй матч.

Источник: Официальный сайт РФС
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Футбол
Молодежная сборная России по футболу
Иван Шабаров
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