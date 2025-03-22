Шабаров: «Уже привыкли в матчах с латиноамериканцами, что они нас превосходят в физической мощи»

Старший тренер молодежной сборной России Иван Шабаров прокомментировал поражение от Колумбии (0:1) в товарищеском матче.

«Игра была насыщена единоборствами с обеих сторон. Будем разбираться, почему у нас не получилось. По ходу игры казалось, что немного затягивали с последним пасом вперед. Много было промежуточной игры, когда мы уже могли отдать вперед на нападающих, чтобы обострять. Наверное, это нам и не позволило создавать те моменты, которые мы должны были создать. Плюс высокий темп игры и единоборств энергозатратный приводит к большому количеству брака. В целом — боевая игра, которую мы и ожидали. Результатом, конечно, недовольны.

Соперник сыгран, они готовятся к чемпионату мира, и это чувствуется. Для них это была не рядовая товарищеская игра. Хорошо, что у нас такие соперники. Мы уже привыкли в матчах с латиноамериканцами, что они нас превосходят в физической мощи, потому что они генетически сильнее в этом отношении, природно развиты богаче. Атлетизм не столько наработан, они рождаются такими. Наши игроки стремятся играть в РПЛ с мужиками, многие уже тренируются там, проши не одни сборы. Поэтому уже здесь наши футболисты должны были к такому адаптироваться, и это не должно быть для нас проблемой», — цитирует официальный сайт РФС Шабарова.

Также он отметил, что от второй игры против Колумбии ждет другого содержания в атаке.

«От второй игры ждем чуть другого содержания в первую очередь. Нам катастрофически нее хватает подготовки в таких матчах. Надеюсь, что сегодня была репетиция перед вторым. Жду другого содержания в атакующих действиях», — добавил Шабаров.

Второй матч между командами пройдет в воскресенье, 23 марта, и начнется в 23:55 по московскому времени.