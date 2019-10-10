Капитан и полузащитник молодежной сборной России Иван Обляков на пресс-конференции перед матчем отборочного турнира к чемпионату Европы-2021 против Польши (11 октября, Екатеринбург) отметил важность поддержки со стороны болельщиков.

— Мы всегда играем для болельщиков, поэтому их поддержка очень важна, -цитирует Облякова пресс-служба РФС. — Очень приятно выходить на поле, когда полные трибуны. Они гонят вперед, мы должны соответствовать такой поддержке. Поэтому будем стараться завтра победить.

Уже не в первый раз собираемся в этом составе в сборной. Поэтому в этот момент клубные дела отходят на второй план. На это просто нет времени. При этом мы хорошо общаемся и за пределами поля даже в клубные периоды: на поле мы — соперники, а за — друзья.

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