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Иван Игнатьев не забил пенальти в матче молодежных сборных России и Эстонии

19:38

Молодежная сборная России упустила шанс забить пятый мяч в ворота Эстонии в матче отборочного турнира Евро-2021 против Эстонии. На 76-й минуте Иван Игнатьев не реализовал 11-метровый удар. Счет остался 4:0 в пользу россиян.

Россия U21 — Эстония U21

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