Испания выиграла у Германии в финале молодежного Евро

Сборная Испании стала чемпионом Европы среди молодежных команд. В финальном матче испанцы победили чемпионов прошлого розыгрыша - сборную Германии - со счетом 2:1.

Отметим, что предыдущий финал состоялся ровно два года назад - 30 июня 2017 года - и в нем также встретились Испания и Германия. Тогда игра завершилась победой немцев 1:0.

Для Испании эта победа стала пятой, она повторила рекорд Италии. Примечательно, что третье место по числу побед на молодежных Евро (3) занимает сборная СССР.

Сборная России не пробилась в финальную стадию турнира в этом году.

Чемпионат Европы

Молодежные команды

Финал

Испания - Германия - 2:1 (1:0)

Голы: Руис, 7 (1:0). Ольмо, 69 (2:0). Амири, 88 (2:1).

Испания: Сивера, Х.Вальехо, Нуньес, Агиррегабирия, Фирпо, Себальос, Пабло Форнальс (Майораль, 72), Оярсабаль (Солер, 55), Рока, Руис (Мерино, 78), Ольмо.

Германия: Нюбель, Та, Клостерманн, Баумгартль, Хенрикс, Озтунали (Рихтер, 72), Дахуд, Амири, М.Эггештайн (Нмеча, 78), Сердар (Нойхаус, 61), Вальдшмидт.

Предупреждения: Х.Вальехо, 33. Нуньес, 71. Сивера, 83.

Судья: Йованович (Сербия).

30 июня. Удине. Стадион "Dacia Arena".