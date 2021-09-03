Молодежная сборная России уступила Испании на старте отборочного турнира чемпионата Европы
В матче отборочного турнира молодежного чемпионата Европы сборная Испании обыграла сборную России (4:1).
Россияне вышли вперед уже на десятой минуте. Отличился Гамид Агаларов. Через три минуты Фер Ниньо сравнял результат. После этого испанцы забили еще три мяча. Ниньо и Йереми Пино записали в свой актив по дублю.
Испанцы набрали три очка и лидируют в группе С. У россиян ноль очков и пятое место.
Чемпионат Европы U21
Группа C
Испания U21 — Россия U21 — 4:1 (1:1)
Голы: Агаларов, 10 (0:1). Ниньо, 13 (1:1). Пино, 47 (2:1). Ниньо, 54 (3:1). Пино, 86 (4:1).
Испания U21: Тенас, Миранда, Франсес, Гильямон, Каррейра (Росас, 80), Венседор, Туррьентес (Бланко, 71), Хиль (Уильямс, 80), Пино, Ниньо (Каррикабуру, 61), Лопес (Барренечеа, 46).
Россия U21: Будачев, Боженов (Сулейманов, 71), Литвинов, Прохин, Хотулев, Хлусевич, Умяров, Марадишвили (Климов, 76), Игнатов (Севикян, 57), Карапузов (Пруцев, 57), Агаларов (Степанов, 71).
Предупреждения: Хлусевич, 11. Гильямон, 16. Умяров, 37. Лопес, 41. Литвинов, 53. Каррейра, 70.
Судья: Вербомен.
3 сентября. Альмендралехо. Стадион «Estadio Francisco de la Hera».
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