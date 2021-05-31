Испания обыграла Хорватию в четвертьфинале молодежного чемпионата Европы

В матче 1/4 финала молодежного чемпионата Европы сборная Испании в дополнительное время победила команду Хорватии (2:1).

Дубль в составе победителей сделал Хави Пуадо. В полуфинале испанцы сыграют с победителем пары Португалия — Италия.

Чемпионат Европы U21

1/4 финала

Испания U21 — Хорватия U21 — 2:1 д.в. (0:0, 1:1, 1:0)

Голы: Пуадо, 66 (1:0). Иванушец, 90+4 — с пенальти (1:1). Пуадо, 110 (2:1).

Испания U21: Фернандес, Куэнка, Мингеса, Педроса (Кукурелья, 75), Гильямон, Ману Гарсия, Диас (Миранда, 83), Б.Хиль (Пино, 83), Бельтран (Вильяр, 59), Субименди, Ниньо (Пуадо, 58).

Хорватия U21: Шемпер, Брадарич, Шутало, Гвардиол, Вушкович, Моро (Куленович, 72), Иванушец, Маер (Джурасек, 78), Франьич (Биук, 78), Бабец (Бистрович, 71), Муса (Шпикич, 64).

Предупреждения: Муса, 43. Шутало, 63. Брадарич, 87. Мингеса, 88. Гильямон, 90. Иванушец, 120.

Судья: Круашвили (Грузия).

31 мая. Марибор. Стадион «Людски врт».