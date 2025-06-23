Футбол
23 июня, 22:28

Испания со счетом 6:5 обыграла Германию и вышла в финал чемпионата Европы U-19

Игнат Заздравин
Корреспондент

Сборная Испании победила Германию в полуфинале чемпионата Европы для игроков не старше 19 лет — 6:5.

Основное время матча завершилось вничью — 3:3. Испания дважды забила в компенсированное время ко второму тайму, уйдя от поражения и выйдя вперед, но немцы сумели сравнять счет. В дополнительное время команды забили пять голов.

Покер у испанцев оформил Пабло Гарсия. Еще по голу забили Томаш Маркес и Ян Вирджили. У Германии хет-триком отличился Максим Мерштедт. Саид Эль Мала забил еще один мяч. Автогол на счету защитника сборной Испании Андреса Куэнки.

В финале Испания сыграет с победителем пары Нидерланды — Румыния.

Чемпионат Европы U19. 1/2 финала.
23 июня, 18:00. Arcul de Triumf Stadium (Бухарест)
Испания U19
6:5
Германия U19

