Италия и Испания вышли в 1/4 финала молодежного чемпионата Европы

В матче третьего тура группового этапа молодежного чемпионата Европы сборная Италии победила команду Словении (4:0). Сборная Испании выиграла у Чехии (2:0).

Испанцы набрали семь очков и выиграли группу. У итальянцев пять очков и вторая позиция. Эти команды вышли в 1/4 финала. У чехов в активе два очка, у словенцев — одно. Эти сборные прекратили борьбу на турнире.

Чемпионат Европы U21

Группа B

3-й тур

Италия U21 — Словения U21 — 4:0 (3:0)

Голы: Маджоре, 10 (1:0). Распадори, 19 (2:0). Кутроне, 25 — с пенальти (3:0). Кутроне, 50 (4:0).

Нереализованный пенальти: Кутроне, 45 (вратарь)

Италия U21: Карнесекки, Габбиа, Белланова (Маркицца, 54), Сала, Раньери, Ловато (Дзаппа, 54), Фраттези, Побега (Пирола, 73), Маджоре, Кутроне (Фработта, 86), Распадори (Коломбо, 74).

Словения U21: Векич, Колманич (Плой, 81), Карич, Брекало (Стоинович, 50), Залетел, Жинич, Элшник (Петрович, 47), Гнезда Черин, Матко, Прелец (Светлин, 46), Медвед (Целар, 71).

Предупреждения: Карич, 20. Брекало, 34. Матко, 51. Маркицца, 55. Гнезда Черин, 75. Фработта, 90+3.

Удаление: Маркицца, 82.

Судья: Франковски (Польша).

30 марта. Марибор. Стадион «Людски врт».

Испания U21 — Чехия U21 — 2:0 (0:0)

Голы: Гомес, 69 (1:0). Гомес, 78 (2:0).

Испания U21: Фернандес, Авила, Куэнка, Педроса, Гильямон, Ману Гарсия (Пуч, 81), Вильяр (Посо, 73), Барренечеа (Пино, 81), Монкайола, Пуадо (Бельтран, 73), Руис (Гомес, 65).

Чехия U21: Едличка, Халуш, Фукала, Гавелка, Буха (Яношек, 90+2), Садилек, Лингр (Острак, 75), Карабец, Крейчи, Шулц (Житны, 84), Ваничек (Шашинка, 75).

Предупреждения: Ваничек, 18. Барренечеа, 59. Крейчи, 72. Ману Гарсия, 72. Халуш, 74. Лингр, 75.

Судья: Круашвили (Грузия).

30 марта. Целе. Стадион «Целе».