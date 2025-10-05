Сборная Бразилии уступила Испании и не смогла выйти в плей-офф молодежного ЧМ

Сборная Бразилии уступила Испании в матче 3-го тура групповой стадии молодежного чемпионата мира — 0:1.

Единственный гол на 47-й минуте забил форвард испанцев Икер Браво.

Сборная Испании заняла третье место в группе C с 4 очками и может выйти в 1/8 финала турнира, если попадет в число четырех лучших команд, занявших третьи строчки в своих квартетах.

Сборная Бразилии набрала 1 очко за 3 матча, заняла последнее, четвертое место в группе C и вылетела с турнира.