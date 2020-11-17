Хорватия забила 7 голов Эстонии в матче молодежек, Моро из «Динамо» сделал дубль

Хорватия разгромила Эстонию в матче отборочного турнира молодежного Евро-2021 — 7:0. Дубль в составе хорватов оформил хавбек «Динамо» Никола Моро.

Победа дала Хорватии шанс на выход в финальную стадию, поскольку в параллельной игре Шотландия уступила Греции (0:1) и упустила второе место. На данный момент хорваты идут третьими в рейтинге вторых мест и поедут на турнир, если не выпадут из пятерки после окончания всех отборочных игр.

Напомним, что Россия досрочно обеспечила себе выход в финальную стадию с первого места.