Хомуха назвал закономерным поражение молодежной сборной России от Испании

Экс-тренер молодежной сборной России Дмитрий Хомуха в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями от матча отборочного этапа молодежного чемпионата Европы между сборными Испании и России (4:1).

«Результат закономерен. Для меня поражение нашей сборной не стало неожиданностью. Испанцы играли на голову сильнее наших. В следующем матче Мальту нужно обыгрывать, иначе шансов на выход будет совсем мало. По фамилиям у нас очень неплохой коллектив. Да, многие ребята уже ушли в основную команду, но даже с таким составом у нас есть шансы на второе место в группе», — сказал Хомуха в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Испанцы набрали три очка и лидируют в группе С. У россиян 0 очков и пятое место. 7 сентября сборная России сыграет против Мальты.