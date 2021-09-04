Хомуха назвал закономерным поражение молодежной сборной России от Испании
Экс-тренер молодежной сборной России Дмитрий Хомуха в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями от матча отборочного этапа молодежного чемпионата Европы между сборными Испании и России (4:1).
«Результат закономерен. Для меня поражение нашей сборной не стало неожиданностью. Испанцы играли на голову сильнее наших. В следующем матче Мальту нужно обыгрывать, иначе шансов на выход будет совсем мало. По фамилиям у нас очень неплохой коллектив. Да, многие ребята уже ушли в основную команду, но даже с таким составом у нас есть шансы на второе место в группе», — сказал Хомуха в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.
Испанцы набрали три очка и лидируют в группе С. У россиян 0 очков и пятое место. 7 сентября сборная России сыграет против Мальты.
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