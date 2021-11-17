Полузащитник молодежной сборной России Даниил Хлусевич после победы над Испанией (1:0) в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2023 отметил, что россияне играли в своем привычном стиле.

— Мы не отказываемся от своей игры, — цитирует пресс-служба РФС Хлусевича. — Это самое главное. Мы прессинговали, получали за счет этого моменты и очень хорошо выглядели в этом матче.

— Испанцы заявили, что никогда не играли при такой погоде. Повлиял ли мороз на исход матча?

— Вы знаете, погода для всех одинаковая. Мы все — люди, адаптируемся в итоге. Поэтому я не считаю, что это могло сыграть большую роль.

— Испания — одна из лучших команд мира. Как считаете может ли главная сборная брать с вас пример в плане контроля игры и игры с сильным соперником?

— Как главная сборная страны может брать с нас пример? Наверное, должно быть наоборот. Но у нас сейчас действительно получился хороший матч. Основной сборной тоже нужно стремиться к хорошей игре. Ни в коем случае не говорю, что они плохо играют, может где-то не хватает уверенности. И всё будет хорошо. Мне очень нравится как действует национальная сборная.