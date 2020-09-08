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Хавбек «Спартака» Глушенков в среду пройдет медобследование

21:28
Максим Глушенков и Михаил Галактионов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Максим Глушенков и Михаил Галактионов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Как стало известно «СЭ», полузащитник «Спартака» Максим Глушенков в среду пройдет медобследование в связи с травмой колена. Судя по всему, это не повреждение крестообразных связок колена.

21-летний Глушенков был заменен в составе молодежной сборной России после первого тайма матча отборочного турнира к чемпионату Европы-2021 с Польшей (0:1).

В текущем сезоне хавбек провел 5 матчей за красно-белых и не отметился результативными действиями. (Максим Алланазаров)

Польша U21 — Россия U21

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