Хавбек «Спартака» Глушенков в среду пройдет медобследование
21:28
Как стало известно «СЭ», полузащитник «Спартака» Максим Глушенков в среду пройдет медобследование в связи с травмой колена. Судя по всему, это не повреждение крестообразных связок колена.
21-летний Глушенков был заменен в составе молодежной сборной России после первого тайма матча отборочного турнира к чемпионату Европы-2021 с Польшей (0:1).
В текущем сезоне хавбек провел 5 матчей за красно-белых и не отметился результативными действиями. (Максим Алланазаров)
Опрос
проголосовало: 62625Все опросы
Кто станет чемпионом России в сезоне-2020/21?
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 7-й тур. ЦСКА — «Спартак» и другие матчи