Хавбек «Црвены Звезды» вызван в юношескую сборную России
Полузащитник «Црвены Звезды» Владислав Голдин впервые вызван в юношескую сборную России. Команда 2004 года рождения проведет учебно-тренировочный сбор в Подгорице (Черногория). Она проведет две товарищеские встречи с местной национальной командой 18 и 20 февраля.
??? БУМ! Состав юношеской сборной России (2004 г.р.) на учебно-тренировочный сбор в Черногорию! В списке 20 игроков ?? ? 18 февраля. Россия — Черногория. 16:00 мск. 20 февраля. Россия — Черногория. 16:00 мск. ? Сбор пройдёт с 13 по 21 февраля. UPD: Кирилл Никишин из «Локомотива»
Голдин — воспитанник «Спартака». Он является капитаном «Црвены Звезды» своего возраста. В его приобретении был заинтересован «Тоттенхэм», но 17-летний опорный полузащитник ответил отказом.