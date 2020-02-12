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Хавбек «Црвены Звезды» вызван в юношескую сборную России

11:36
Владислав Голдин. Фото playersfootball
Владислав Голдин. Фото playersfootball
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Полузащитник «Црвены Звезды» Владислав Голдин впервые вызван в юношескую сборную России. Команда 2004 года рождения проведет учебно-тренировочный сбор в Подгорице (Черногория). Она проведет две товарищеские встречи с местной национальной командой 18 и 20 февраля.

Голдин — воспитанник «Спартака». Он является капитаном «Црвены Звезды» своего возраста. В его приобретении был заинтересован «Тоттенхэм», но 17-летний опорный полузащитник ответил отказом.

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