Хавбек «Црвены Звезды» вызван в юношескую сборную России

Полузащитник «Црвены Звезды» Владислав Голдин впервые вызван в юношескую сборную России. Команда 2004 года рождения проведет учебно-тренировочный сбор в Подгорице (Черногория). Она проведет две товарищеские встречи с местной национальной командой 18 и 20 февраля.

Голдин — воспитанник «Спартака». Он является капитаном «Црвены Звезды» своего возраста. В его приобретении был заинтересован «Тоттенхэм», но 17-летний опорный полузащитник ответил отказом.