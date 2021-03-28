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Губерниев уверен, что Россия может победить Францию на молодежном Евро

12:36
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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча группового турнира молодежного Евро-2021 между Россией и Францией.

25&nbsp;марта. Дьер. Стадион &laquo;Дьиормот&raquo;.Россия U-21&nbsp;&mdash; Исландия U-21&nbsp;&mdash; 4:1.Какое удовольствие они получают от игры! Главное — потом не превратиться в гламурных Кокориных

«Это будет очень сложная игра, — сказал Губерниев «СЭ». — Французы, конечно, сильнее, чем мы, но они проиграли первый матч сборной Дании. Сегодня Франция будет играть на победу. С этой точки зрения очень интересно посмотреть, как будет справляться наша команда. У нас хороший тренер. Также есть ряд футболистов, которые уже могут играть в основе первой команды. Я жду очень хороший футбол. Я надеюсь, что мы будем выглядеть достойно. Не строю какие-то прогнозы, понятно, что французы будут играть на победу — наша задача укротить их. Я допускаю, что у нас может хватить мастерства это сделать. Не только сыграть вничью, но и победить. Давно не было такого поколения игроков. Насчет молодежки я преисполнен хорошими ожиданиями».

Губерниев также считает, что молодежная сборная выглядит очень достойно на фоне всех проблем в российском футболе.

«На фоне всех проблем в нашем футболе молодежка выглядит очень достойно. Мы катимся вниз в таблице УЕФА, наши клубы все, что могли, проиграли. Тем не менее, у нас есть первая команда, которую тренирует Черчесов. У нас средние футболисты, также, как и наши биатлонисты, здесь нечего стыдится. Однако грамотный тренировочный процесс, грамотная расстановка, прекрасный капитан Артем Дзюба — все это дает результат, и мы добиваемся успеха. У молодежки же другая ситуация. Там поколение, как мне кажется, сверходаренное. Я не удивлюсь, если мы далеко пойдем в этом ЧЕ», — добавил Губерниев.

Встреча пройдет в городе Сомбатхей (Венгрия) и начнется в 22:00 по московскому времени. «СЭ» проведет онлайн трансляцию матча.

(Артем Бухаев)

Россия U21 — Франция U21

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