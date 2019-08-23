Гроссмейстерский гол Пиняева в матче за юношескую сборную России. Видео

Капитан и нападающий юношеской сборной России (игроки не старше 2004 года рождения) Сергей Пиняев забил гол на 60-й минуте в ворота Турции (2:3) в матче 2-го тура международного турнира «Звездный тур» памяти Валентина Иванова.

Защитник юношеской сборной России сделал отличный пас верхом на Пиняева, который находился на правом фланге. Форвард ворвался в штрафную соперника и поразил ворота Турции, пробив внешней стороной стопы.

Ранее Пиняев находился на стажировке в «Манчестер Юнайтед». В прошлом году форвард также уезжал на недельную стажировку к «красным дьяволам». Сергей является игроком «Чертаново».

Юношеская сборная России уступила Турции на мемориале Валентина Иванова