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Гроссмейстерский гол Пиняева в матче за юношескую сборную России. Видео

22:21
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Капитан и нападающий юношеской сборной России (игроки не старше 2004 года рождения) Сергей Пиняев забил гол на 60-й минуте в ворота Турции (2:3) в матче 2-го тура международного турнира «Звездный тур» памяти Валентина Иванова.

Защитник юношеской сборной России сделал отличный пас верхом на Пиняева, который находился на правом фланге. Форвард ворвался в штрафную соперника и поразил ворота Турции, пробив внешней стороной стопы.

Ранее Пиняев находился на стажировке в «Манчестер Юнайтед». В прошлом году форвард также уезжал на недельную стажировку к «красным дьяволам». Сергей является игроком «Чертаново».

Юношеская сборная России уступила Турции на мемориале Валентина Иванова

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