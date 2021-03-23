Гринвуд пропустит молодежное Евро из-за травмы

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд не сыграет на молодежном чемпионате Европы, сообщает официальный сайт клуба 23 марта. Футболист получил травму в матче 1/4 финала Кубка Англии против «Лестера» (1:3) и не сможет помочь сборной Англии на турнире.

На молодежном чемпионате Европы сборная Англии сыграет в группе D с командами Португалии, Хорватии и Швейцарии. Матчи пройдут в Копере и Любляне (Словения).