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Готовы ли Сафонов и Максименко выступать за взрослую сборную? Отвечает тренер молодежки Галактионов

22:26
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Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов высоко оценил потенциал вратарской бригады команды.

— Сафонов и Максименко готовы выступать за национальную сборную?

— Оба наших вратаря — высококлассные ребята, и одни из лучших на своей позиции в чемпионате и доказывают это делом. На сегодняшний день они конкурируют за позицию в молодежной сборной. Для меня оба — лучшие, но двоих нельзя ставить в ворота, поэтому играет один. Со Станиславом Саламовичем мы проговариваем моменты, и он знает обо всех кандидатах. Если в национальной сборной посчитают, что кто-то достоит быть там, то получит вызов. Мы и работаем, чтобы молодые футболисты со временем оказались в национальной команде. Я уверен, что эти ребята — ее будущее. (Евгений Белоусов)

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