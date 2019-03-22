Голы Игнатьева и Сулейманова принесли России победу над Швецией

Молодежная сборная России обыграла в товарищеском матче Швецию со счетом 2:0. По разу отличились нападающие "Краснодара" Иван Игнатьев и Магомед-Шапи Сулейманов. Встреча проходила в испанской Марбелье.
Товарищеский матч
Молодежные сборные U21
Голы: Игнатьев, 18 (1:0). Сулейманов, 45+1 (2:0).
Россия: Сафонов, Лысов, Калугин, Дивеев, Евгеньев, Ломовицкий, Голубев (Мусаев, 78), Уткин (Адуев, 46), Обляков, Игнатьев, Сулейманов.
Предупреждения: Ломовицкий, 57. Грулев, 83. Евгеньев, 88. Дивеев, 90+6.
22 марта. Марбелья. Стадион "Marbella Football Center".