Германия обыграла Голландию и вышла в финал молодежного чемпионата Европы
Сборная Германии победила команду Голландии (2:1) в матче 1/2 финала молодежного чемпионата Европы.
В составе победителей дубль сделал Флориан Вирц. У голландцев забил Перр Схюрс.
В финале немцам предстоит матч со сборной Португалии. Игра состоится 6 июня. Начало в 22.00 по московскому времени.
Чемпионат Европы U21
1/2 финала
Голландия U21 — Германия U21 — 1:2 (0:2)
Голы: Вирц, 1 (0:1). Вирц, 8 (0:2). Схюрс, 67 (1:2).
Голландия U21: Бейло, Маласиа, Тезе, Схюрс, Ботман (Ренс, 77), Харруи (Матусива, 46), де Вит, Клайверт, Стенгс (Дилросюн, 59), Боаду, Кадиоглу (Сирхейс, 69).
Германия U21: Дамен, Раум, Баку, Пипер, Шлоттербек, Дорш, Озджан (Янельт, 68), Майер (Штах, 79), Нмеча (Буркардт, 69), Бериша (Якобс, 84), Вирц (Адейеми, 70).
Предупреждения: Харруи, 26. Баку, 55. Дорш, 79. де Вит, 86. Сирхейс, 90. Штах, 90+4.
Судья: Шерер (Швейцария).
3 июня. Секешфехервар. Стадион «Арена Шошто».
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