Голландия и Мексика вышли в полуфинал юношеского чемпионата мира

Сборная Голландии разгромила национальную команду Парагвая в четвертьфинале юношеского чемпионата мира в Бразилии — 4:1. Гол и две результативные передачи на счету Сонтье Хансена.

В другом матче Мексика победила Корею — 1:0. На 77-й минуте отличился Али Авила. В полуфинале мексиканцы встретятся с голландцами.

ЧМ U17

1/4 финала

Голландия U17 — Парагвай U17 — 4:1 (2:1)

10 ноября. Кариасика. Стадион «Клебер Андраде».

Корея U17 — Мексика U17 — 0:1 (0:0)