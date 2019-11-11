Голландия и Мексика вышли в полуфинал юношеского чемпионата мира
05:17
Сборная Голландии разгромила национальную команду Парагвая в четвертьфинале юношеского чемпионата мира в Бразилии — 4:1. Гол и две результативные передачи на счету Сонтье Хансена.
В другом матче Мексика победила Корею — 1:0. На 77-й минуте отличился Али Авила. В полуфинале мексиканцы встретятся с голландцами.
ЧМ U17
1/4 финала
Голландия U17 — Парагвай U17 — 4:1 (2:1)
10 ноября. Кариасика. Стадион «Клебер Андраде».
Корея U17 — Мексика U17 — 0:1 (0:0)
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