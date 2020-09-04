Гол Глушенкова на 1-й минуте принес молодежной сборной России победу над Болгарией в отборе Евро-2021

Молодежная сборная России провела отборочный матч чемпионата Европы-2021 против команды Болгарии. На своем поле россияне победили со счетом 2:0.

Счет уже на первой минуте открыл полузащитник Максим Глушенков. Во второй половине преимущество закрепил защитник Игорь Дивеев.

Россияне набрали 17 очков и продолжает уверенно возглавлять свою группу.

Чемпионат Европы U21

Группа 5

Россия U21 — Болгария U21 — 2:0 (1:0)

Голы: Глушенков, 1 (1:0). Дивеев, 65 (2:0).

Россия U21: Сафонов, Рассказов, Круговой, Дивеев, Евгеньев, Кучаев (Уткин, 62), Обляков, Глушенков (Голубев, 90), Умяров (Глебов, 78), Лесовой (Ломовицкий, 46), Игнатьев (Сулейманов, 62).

Болгария U21: Наумов, Антов, П.Христов, Томбак (Чандаров, 66), Лясков, А.Христов, Юруков (Стефанов, 84), Найденов, Йорданов (Димитров, 67), Иванов (Илиев, 78), Крастев.

Предупреждения: Йорданов, 59. Глушенков, 63.

Судья: Арда Кардешлер (Турция).

4 сентября. Химки. Стадион «Арена Химки».