Гол Дембеле принес Франции победу над Хорватией на молодежном ЧЕ

Сборная Франции выиграла у Хорватии в матче 2-го тура группового турнира чемпионата Европы для игроков не старше 21 года. Победу французам принес удар форварда "Барселоны" Усмана Дембеле.

Чемпионат Европы U21

Группа C

Франция U21 – Хорватия U21 – 1:0 (1:0)

Гол: Дембеле, 8.

Франция U21: Бернардони, Сарр, Упамекано, Конате, Дагба, Тузар, Нтшам (Ауар, 65), Рейне-Аделаида (Гендузи, 73), Иконе, Дембеле, Тюрам (Дель Кастильо, 65).

Хорватия U21: Посавец, Соса, Катич, Уремович, Боревкович, Влашич, Моро, Иванушец (Халилович, 86), Шуньич, Мурич (Брекало, 63), Яколиш (Куленович, 56).

Предупреждения: Яколиш, 22. Куленович, 90+1.

Судья: Гезюбюйюк (Голландия).

21 июня. Серравалле. Стадион "Olimpico Serravalle".