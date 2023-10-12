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Сегодня, 20:22

Главный тренер молодежной сборной России Шабаров об игре со «СКА Бразил»: «Сейчас нас больше волнует содержание игры, чем результат»

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
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Главный тренер молодежной сборной России Иван Шабаров в комментарии для «СЭ» поделился мнением о матче против «СКА Бразил» (2:2).

— Как вам игра и результат?

— Результат — ничья. Хотя по такой игре в конце казалось, что могли добиться большего. Но сейчас нас больше волнует содержание игры, чем результат. Понравился уровень единоборств, неплохо проявляли себя против крепкого соперника. Игра в обороне, в плане единоборств, была неплохой. Понимание не везде было тонким в обороне. В целом владели инициативой, с точки зрения прессинга, особенного до того, как забили гол. Потом не понравилась игра в атаке.

— Много моментов было у нас в первом тайме.

— Моментов не так много. Игроки, которые оказывали на завершающей позиции, предпочитали отдать пас, а не ударить. Нужно избавляться от неуверенности в собственных действиях. Это психологический момент, забили, стали защищать счет, перестраховываться, совершать осторожные действия. Вот это не понравилось. Может быть, сказалась усталость.

— Насколько тяжело играть после такого перелета, в такую погоду?

— Ребята сами говорили, что на двадцатой минуте задохнулись. Потом немного продышались до второго тайма. Но потом ноги стали подседать, некоторые устали, стали просить замены. Запасные внесли свежую струю, моменты создавали, активно играли в обороне. Но не хватило немного качества в завершении.

Матч против «СКА Бразилии» стал для молодежной сборной России первым в рамках бразильского турне.

13 октября российской команде предстоит встретиться с «Палмейрасом» U-20, 14 октября — с «Сантосом» U-20, а 16 октября — с «Ред Булл Бригантино» U-20.

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