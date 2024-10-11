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Сегодня, 11:10

Главный тренер молодежной сборной России назвал Дмитриева лучшим игроком матча с Китаем

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
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Главный тренер молодежной сборной России Иван Шабаров прокомментировал итог матча своей команды против сверстников из Китая (6:0).

Игра прошла на национальной тренировочной базе Китайской футбольной ассоциации в Сянхэ.

— Легкая получилась игра. Это мы такие хорошие или они подрассыпались?

— Ожидали, честно говоря, от них более активной игры просто. Наверное, они немного пассивно сыграли сегодня. Не умаляю наших заслуг. Ребята сыграли дисциплинированно, забили быстрые мячи, играли очень активно. В начале сделали более комфортный для нас счет. Следующая игра может не пойти: в начале не забьешь — и все будет по-другому. Вы видели, что вторая половина матча была уже более ровная. Мы сыграли неплохой матч, особенно первый тайм. Но соперник может добавить и сыграть более смело в атаке. Надо готовиться к этой игре.

— Защиту можно выделить сегодня? Или только нападение можно обсуждать?

— На самом деле у защитников при такой игре гораздо сложнее задачи. Потому что есть много пространства, нужно совершать длинные забеги, нужно противодействовать ответной игре, которую соперник норовит все время создать, то есть отобрать и забежать за спину. Были моменты, шансы у них. Во втором тайме с фолами уже отнимали мячи, дали им подходить. Защитники сыграли надежно, да и в атакующих действиях они очень важное звено, потому что от их решений зависит, как будет развиваться атака. Поэтому сказать, что это был легкий матч для них, неправильно. То, что нападающие забили, это их задача. Но еще не забили пенальти и ряд моментов — значит, не все еще идеально.

— Если давать MVP, кому отдадите сегодня?

— Сложно сказать. Наверное, Дмитриеву — два гола, один из которых в девятку. Остальные ровно сыграли.

— Колтаков часто такие передачи отдает шведой в центр?

— Это его работа. Он полузащитник и должен уметь выполнять такие передачи. Это говорит о том, что его уровень мастерства соответствует тому, куда он стремится.

Следующий матч против китайцев состоится 14 октября, начало — в 7:30 по московскому времени.

Молодежная сборная России по футболу
Сборная России по футболу
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