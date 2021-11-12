Главный тренер молодежной сборной России оценил переход Хлусевича из тульского «Арсенала» в «Спартак»

Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов после завершения матча отборочного цикла Евро-2023 против команды Словакии (3:0) оценил, как на полузащитник Данииле Хлусевиче сказался предстоящий переход из тульского «Арсенала» в «Спартак».

— На ваш взгляд, как-то морально сказался ли на Хлусевиче ажиотаж от скорого перехода в «Спаратак»?

— Надо понимать, что мы не дубль, хоть мы и называемся молодежной сборной, но не молодежка в своей стезе. Мы вторая сборная страны. Степень ответственности и готовности за результат, естественно, есть. Что касается Хлусевича, это мягко перетекает в эту направленность, что он сюда приезжает с определенным посылом, вне зависимости от того, где он сейчас находится: в тульском Арсенале или переходит в другую команду. Мы ему ставим задачи, которые надо выполнять. Если он не будет выполнять эти задачи, он не будет играть, и он это понимает. У меня есть требования и качество игры, которое надо выполнять. Это касается в том числе и Хлусевича.

— После 63 минуты сборная нанесла всего два удара, один из них в створ. Не мало ли?

— Наверно, мало. Потому мы и говорим, что есть нюансы, которые надо подправить.

Контракт Хлусевича с красно-белыми вступит в силу с 1 января 2022 года и будет рассчитан до конца сезона-2025/26.