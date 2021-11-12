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Главный тренер молодежной сборной России оценил переход Хлусевича из тульского «Арсенала» в «Спартак»

23:33
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Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов после завершения матча отборочного цикла Евро-2023 против команды Словакии (3:0) оценил, как на полузащитник Данииле Хлусевиче сказался предстоящий переход из тульского «Арсенала» в «Спартак».

— На ваш взгляд, как-то морально сказался ли на Хлусевиче ажиотаж от скорого перехода в «Спаратак»?

— Надо понимать, что мы не дубль, хоть мы и называемся молодежной сборной, но не молодежка в своей стезе. Мы вторая сборная страны. Степень ответственности и готовности за результат, естественно, есть. Что касается Хлусевича, это мягко перетекает в эту направленность, что он сюда приезжает с определенным посылом, вне зависимости от того, где он сейчас находится: в тульском Арсенале или переходит в другую команду. Мы ему ставим задачи, которые надо выполнять. Если он не будет выполнять эти задачи, он не будет играть, и он это понимает. У меня есть требования и качество игры, которое надо выполнять. Это касается в том числе и Хлусевича.

— После 63 минуты сборная нанесла всего два удара, один из них в створ. Не мало ли?

— Наверно, мало. Потому мы и говорим, что есть нюансы, которые надо подправить.

Контракт Хлусевича с красно-белыми вступит в силу с 1 января 2022 года и будет рассчитан до конца сезона-2025/26.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа H
Хорватия
Россия

П1

25%

1.57

Обе забьют - да

19%

2.00

X2

17%

2.50
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа B
Испания
Швеция

Ф1 (-1.0)

27%

1.66

ТБ 2.5

20%

2.02

ИТБ1 (1.5)

15%

1.64
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа A
Португалия
Сербия

Обе забьют - да

24%

1.94

П1

22%

1.51

Ф1 (-1.0)

18%

1.90

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Екатерина Звенигородская все материалы автора
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