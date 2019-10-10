Главный тренер молодежной сборной Польши отметил, что задержка прибытия не повлияла на настрой и физическую форму игроков

Главный тренер молодежной сборной Польши Чеслав Михневич рассказал, что задержка прибытия из Познани в Екатеринбург на отборочный матч чемпионата Европы 2021 года не повлияла на настрой и физическую форму игроков.

Молодежка должна была прилететь в Екатеринбург на матч с российской командой 10 октября около 13:00 мск, Ранее стало известно, что самолет вынужденно сел не в Екатеринбурге, а в Челябинске. Причиной смены маршрута стало то, что сегодня в аэропорту Екатеринбурга произошла аварийная посадка самолета «Ан-12».

— Долгий перелет, действительно, смешал карты, но это несущественно, все основные условия на высоком уровне, на очень высоком уровне организация, — приводит ТАСС слова Михневича. — Я думаю, что для нас это не будет проблемой. Мы прилетели, поехали на стадион, провели тренировку и готовы сыграть с российской командой, о которой мы много знаем.

Были разговоры, чтобы обеспечить трансфер на автобусе, а это 200 километров. После трех часов ожидания мы вылетели в Екатеринбург.

Принципиальное отличие российской сборной заключается в том, что все игроки в рамках российского чемпионата регулярно играют. Нам надо нивелировать различия, которые есть в организации игры. Сборная России является сыгранной, они понимают друг друга без слов. В нашем случае есть этот недостаток, который необходимо выправить.

Матч отборочного турнира чемпионата Европы 2021 года (игроки до 21 года) против сборной России пройдет 11 октября в Екатеринбурге.