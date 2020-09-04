Главный тренер молодежной сборной Болгарии: «После быстрого гола России все пошло не так»

Главный тренер молодежной сборной Болгарии Александар Димитров на пресс-конференции подвел итоги матча с Россией (0:2) в отборочном турнире Евро-2021.

— Поздравляем Россию с заслуженной победой, — заявил Димитров. — Семерых человек, которые играли в первом матче в Софии, мы не смогли вызвать. Первый гол пропустили слишком рано, и немного все пошло не так. Некоторые игроки в атаке не реализовали себя полностью, но сделали все возможное, что было в своих силах. У нас были проблемы с построением атаки и с последним пасом и преодолением центра обороны — Дивеева и Евгеньева. (Евгений Белоусов)