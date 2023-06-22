Футбол
Молодежные сборные
Новости
ЧЕ U-21 ЧМ U-20 ЧЕ U-19 ЧЕ U-17 Статьи
Фото
Все материалы
ЧМ U-17
Игры
Главная
Футбол
Молодежные сборные

Сегодня, 20:57

Молодежная сборная Германии сыграла вничью с Израилем на чемпионате Европы U21

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Молодежные сборные Германии и Израиля сыграли вничью в первом туре группового этапа чемпионата Европы U21 — 1:1.

На 3-й минуте встречи немецкий нападающий Юссуфа Мукоко не реализовал пенальти. На 20-й минуте форвард сборной Израиля Дор Турджеман открыл счет в матче. Через 6 минут защитник Янн Биссек сравнял счет.

На 45-й минуте израильский игрок Эден Карцев получил вторую желтую карточку и оставил команду в меньшинстве.

На 78-й минуте Германия снова не реализовала пенальти, забить не смог Джессик Нганкам.

В другом матче группы С сборная Англии обыграла Чехию — 2:0. Голы забилы Джейкоб Рэмси и Эмил Смит-Роу.

Сборная Англии лидирует в группе С после первого тура, Германия — вторая (1 очко), Израиль — третий (1), Чехия — четвертая (0).

Чемпионат Европы U21. Группа C
22 июн, 19:00. ()
Германия U21
1:1
Израиль U21
Чемпионат Европы U21. Группа C
22 июн, 19:00. ()
Чехия U21
0:2
Англия U21

В матче группы D молодежная сборная Норвегии проиграла Швейцарии со счетом 1:2.

В составе победителей забили Дан Ндой (36-я минута) и Кастриот Имери (56-я). За норвежскую команду отличился Эмиль Конрадсен Сейде (19-я).

Швейцария после первого тура занимает первое место в группе D c 3 очками, Норвегия — четвертая (0 очков). Франция и Италия еще не сыграли свой матч на турнире.

Чемпионат Европы U21. Группа D
22 июн, 19:00. ()
Норвегия U21
1:2
Швейцария U21

Сборная Англии по футболу
Сборная Германии по футболу
Сборная Израиля по футболу
Сборная Норвегии по футболу
Сборная Чехии по футболу
Сборная Швейцарии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
0
Читайте также
Сборная России, которая сделала Евро-2008 незабываемым. Где они сейчас?
Призерку чемпионата мира лишают гражданства Литвы. За участие в российских шоу
Экипажи вертолетов Ка-52 уничтожили опорные пункты и технику ВСУ
Антонов возложил ответственность на США за затягивание конфликта на Украине
Сирия и Турция согласились с концепцией РФ по нормализации отношений
Как меняются границы стран: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Крутая сборная России. И вот почему
Лихачев и Гапонов готовы заменить Жиго?
Англия U-21 - Норвегия U-21. Лучшие моменты
Россия U-21 - Германия U-21. Лучшие моменты
Россия U-21 - Азербайджан U-21. Лучшие моменты
Симонян поделился опытом с молодежкой
Герои EURO вернулись домой
Молодежная сборная России начала сбор в Новогорске
Писарев: "Молодежную сборную обвинили во всех смертных грехах"
Россия - Венесуэла: после игры
Алексей Миранчук: "Это был худший матч"
Молодежка возвращается ни с чем
Оранжевый разгром
Смолов и Дзагоев прибыли в молодежку
Начали с поражения...
Российские фанаты перед матчем с Испанией
Сборная России снова лучшая в Европе!
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дюков — о детских международных турнирах: «Важно, что мальчишки из разных стран проводили время вместе»
Новости
RSS RSS
Все новости