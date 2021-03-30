Голландия и Германия вышли в 1/4 финала молодежного чемпионата Европы

В матчах третьего тура группового этапа молодежного чемпионата Европы сборные Германии и Румынии сыграли вничью (0:0). Сборная Голландии разгромила команду Румынии (6:1).

По итогам трех матчей голландцы, немцы и румыны набрали по пять очков. Благодаря лучшему показателю по забитым и пропущенным мячам сборная Голландии вышла в 1/4 финала с первого места, а команда Германии — со второго. Румыны остались третьими. Венгрия проиграла все три матча и заняла последнее место.

Чемпионат Европы U21

Группа A

3-й тур

Голландия U21 — Венгрия U21 — 6:1 (1:0)

Голы: де Вит, 42 (1:0). Боаду, 47 — с пенальти (2:0). Гакпо, 58 (3:0). Болла, 65 — с пенальти (3:1). Гакпо, 70 (4:1). Ботман, 87 (5:1). Броббей, 89 (6:1).

Голландия U21: Схерпен, Тезе (Зефейк, 46), Схюрс, Баккер (Маласиа, 46), Ботман, Харруи, де Вит, Клайверт (Броббей, 46), Гакпо (Эккеленкамп, 82), Боаду, Кадиоглу (Дилросюн, 82).

Венгрия U21: Беше, Мочи, Болла, Хусти (Дойч, 52), Варью, Ката, Хинора (Чонка, 52), Мезеи (Палинчар, 89), Букта, Шкрибек (Сендреи, 53), Барань (Биро, 63).

Предупреждения: Боаду, 35. Хусти, 48. Барань, 61. Ботман, 65.

Судья: Шерер (Швейцария).

30 марта. Секешфехервар. Стадион «Арена Шошто».

Германия U21 — Румыния U21 — 0:0

Нереализованный пенальти: Нмеча, 72 (штанга)

Германия U21: Дамен, Раум, Баку (Якобс, 82), Вагноманн, Пипер, Шлоттербек, Дорш, Майер, Климовиц (Буркардт, 64), Нмеча, Бериша (Штах, 90+1).

Румыния U21: Влад, Пашкану (Дрэгушин, 63), Чоботариу, Харуц, Влэдою, Олару, Оайдэ, Иту (Чобану, 46), Дулка (Моруцан, 57), Мэцан, Петре (Попеску, 76).

Предупреждения: Оайдэ, 29. Иту, 40. Раум, 43. Мэцан, 48. Дорш, 50. Олару, 52. Пипер, 64. Петре, 67. Чоботариу, 69.

Судья: Куадра Фернандес (Испания).

30 марта. Будапешт. Стадион «Божик Арена».