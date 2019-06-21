Германия разгромила Сербию на молодежном чемпионате Европы

В матче группового турнира молодежного чемпионата Европы сборная Германии обыграла команду Сербии (6:1).

В составе победителей хет-трик сделал Лука Вальдшмидт. Германия набрала шесть очков и занимает первое место в группе В. У Сербии ноль очков и последняя позиция.

Чемпионат Европы U21

Группа B

2-й тур

Германия U21 - Сербия U21 - 6:1 (3:0)

Голы: Рихтер, 16 (1:0). Вальдшмидт, 30 (2:0). Вальдшмидт, 37 (3:0). Дахуд, 69 (4:0). Вальдшмидт, 80 (5:0). Живкович, 85 - с пенальти (5:1). Майер, 90+2 (6:1).

Германия U21: Нюбель, Та, Клостерманн, Баумгартль, Хенрикс, Озтунали (Амири, 46), Дахуд, М.Эггештайн (Майер, 67), Нойхаус, Вальдшмидт, Рихтер (Нмеча, 74).

Сербия U21: Радунович, Богосавац, Гаич, Бабич, Миленкович, Живкович, Лукич, Пантич (Ранджелович, 46), Рачич, Радоньич (Лутовац, 85), Йович (Йовелич, 69).

Предупреждения: Миленкович, 18. Рачич, 44.

Судья: Ковач (Румыния).

20 июня. Триест. Стадион "Stadio Nereo Rocco".