Германия обыграла Данию на молодежном Евро, Рихтер из "Аугсбурга" сделал дубль

Сборная Германии победила Данию в матче 1-го тура группового турнира молодежного чемпионата Европы - 3:1. Дубль оформил Марко Рихтер из "Аугсбурга".
Ранее в другой встрече группы B Австрия одолела Сербию 2:0.
Чемпионат Европы
Игроки до 21 года
Группа B
Германия - Дания - 3:1 (1:0)
Голы: Рихтер, 28 (1:0). Рихтер, 52 (2:0). Вальдшмидт, 65 (3:0). Сков, 73 - с пенальти (3:1).
Германия: Нюбель, Та, Клостерманн, Баумгартль, Хенрикс, Озтунали, Дахуд (Сердар, 79), М.Эггештайн, Майер (Нойхаус, 46), Вальдшмидт, Рихтер (Амири, 70).
Дания: Иверсен, Педерсен, Расмуссен, Нельссон, Кристенсен, Биллинг (Дуэлунн, 80), Йенсен, Андерсен (Абильдгор, 70), Брун Ларсен (Винн, 80), Сков, Ингвартсен.
Предупреждения: Майер, 37. Хенрикс, 50. Ингвартсен, 59. Йенсен, 82.
Судья: Гринфельд (Израиль).
17 июня. Удине. Стадион "Dacia Arena".