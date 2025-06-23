Сборная Германии в дополнительное время обыграла Италию и вышла в полуфинал молодежного Евро-2025

Сборная Германии в четвертьфинале молодежного чемпионата Европы-2025 обыграла в дополнительное время Италию со счетом 3:2.

В основное время у немцев отличились Ник Вольтемаде и Нельсон Вайпер, победный гол на 117-й минуте забил Мерлин Роль. У итальянцев забили Лука Колеошо и Джузеппе Амброзино, который сравнял счет на 90+6-й минуте.

На 81-й минуте Италия осталась вдесятером после удаления Вилли Ньонто. На 90-й минуте красную карточку получил Маттиа Занотти.

Германия вышла в полуфинал молодежного Евро-2025, где сыграет с Францией. В другом 1/2 финала Англия встретится с Нидерландами.